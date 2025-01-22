Ученые предложили очищать мазут с пляжей Анапы с помощью минерала глауконита

Ученые продолжают искать эффективные методы очистки береговых линий Черноморского побережья от загрязнений мазутом. Один из них включает использование минерала глауконита для растворения мелких фракций мазута, написал сайт телеканала «Звезда» .

Руководитель сводной студенческой группы спасателей Максим Джитыгенов отметил важность привлечения квалифицированных специалистов для работы на сложных участках, где необходима специализированная техника. Экологи устанавливают заграждения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнения.

Уже один из четырех резервуаров судна «Волгонефть-239» опустошен. Планируется завершить откачку содержимого еще одного резервуара до конца текущего дня. Мазут транспортируется битумовозами на утилизационные предприятия каждые три часа. Вокруг танкера создана земляная насыпь, формирующая искусственное озеро, которая успешно выдержала испытания штормами.

На пляжах Анапы волонтеры своими силами очищают берег от загрязнений, привозят и рассыпают очищенный и просеянный песок.