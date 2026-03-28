В Роспотребнадзоре объяснили, почему гигантские клещи не опасны для жителей средней полосы

Гигантские клещи, о которых тревожатся россияне, не приживутся в средней полосе. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова телеграм-каналу «Юнашев Live» .

Из-за ранней теплой весны меры предосторожности все равно стоит соблюдать. Специалисты советуют надевать одежду с длинным рукавом, максимально закрывать кожу и после прогулки внимательно осматривать детей, животных и себя.

В регионах, где местный календарь прививок предусматривает вакцинацию от энцефалита, отказываться от нее не следует.

Накануне на юге России начали просыпаться первые клещи. Пока что их активность в три раза ниже, чем в прошлом году.