В Роснедрах посчитали, на сколько человек хватит запасов подземных вод в России

Запасов подземных вод в России хватит примерно на 300 миллионов человек. Об этом сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью ТАСС .

По его словам, динамические запасы составляют 82 миллиона кубометров в сутки — этого достаточно для водоснабжения почти вдвое большего населения, чем живет в стране сейчас. Но распределены они неравномерно.

«Избыток подземных вод в определенных районах Мурманской области никак не помогает жителям Калмыкии. Знание того, что у нас в России в целом большие запасы подземных вод, не сильно помогает жителям вододефицитных регионов», — заключил Казанов.

Ранее Роснедра решили выставить на торги золотоносные участки в Якутии.