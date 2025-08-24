Сад под Луной. Календарь садовода и огородника на сентябрь-2025
Сентябрь — ключевой месяц для садоводов и огородников. Это время сбора урожая, посадок под зиму и подготовки участка к холодам. Лунные ритмы подскажут, когда лучше копать картошку, сажать озимые культуры, обрезать деревья и заготавливать семена. В том, как правильно выбрать время для работ, опираясь на Луну, разбирался 360.ru.
Фазы Луны в сентябре-2025
- Растущая — с 1 по 6 сентября. Принято считать, что она стимулирует рост наземных частей растений;
- Полнолуние — 7 сентября. Огородники называют его идеальным временем для сбора урожая;
- Убывающая — с 8 по 20 сентября. Стимулирует рост подземных частей растений, в том числе корнеплодов;
- Новолуние — 21 сентября;
- Растущая — с 22 по 30 сентября.
Интересно
Люди верят, что в новолуние и полнолуние не следует ничего сажать или сеять — это плохо скажется на всходах либо культуры будут плохо расти или плодоносить.
Рекомендации по сбору урожая по дням в сентябре 2025 года
- Лучшие дни: 8, 11, 12, 15, 16, 25, 26;
- Хорошие дни: 2, З, 4, 2З, 24, З0;
- Нейтральные: 1, 1З, 14, 27, 28, 29;
- Неблагоприятныe: 5, 6, 9, 10, 17, 18, 19;
- Плохие или запрещенные для сбора урожая дни: 7, 20, 21, 22 сентября.
Собирать можно любые овощи, фрукты, ягоды, лекарственные травы и цветы.
Благоприятные дни для посева семян в сентябре 2025 года
- Огурцы: 8, 11, 12, 15, 16, 2З, 24, 25, 26;
- Перец и баклажаны: 8, 11, 12, 15, 16, 25, 26;
- Чеснок: 1, 2, З, 4, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, З0;
- Капустa: 8, 11, 12, 15, 16, 2З, 24, 25, 26;
- Помидоры: 8, 11, 12, 15, 16, 25, 26;
- Корнеплоды: 2, З, 4, 8, 11, 12, 15, 16, 25, 26, З0;
- Зелень: 8, 11, 12, 15, 16, 25, 26;
- Лук: 1, 2, З, 4, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, З0.
Благоприятные дни для посадки саженцев в сентябре 2025 года
- Плодовыe деревья: 2, З, 4, 11, 12, 15, 16, 2З, 24, 25, 26, З0;
- Плодовыe кустарники: 2, З, 4, 8, 11, 12, 15, 16, 2З, 24, 25, 26, З0;
- Виноград и малинa: 8, 11, 12, 15, 16, 2З, 24, 25, 26, З0;
- Клубникa: 2, З, 4, 8, 11, 12, 15, 16, 2З, 24, 25, 26, З0.
Благоприятные дни для посева и посадки цветов в сентябре 2025 года
- Розы: 2, З, 4, 8, 11, 12, 15, 16, 2З, 24, 25, 26, З0;
- Двулетниe и многолетниe цветы: 2, З, 4, 8, 11, 12, 15, 16, 2З, 24, 25, 26, З0;
- Луковичныe и клубневыe цветы: 2, З, 4, 8, 11, 12, 2З, 24, 25, 26, З0;
- Клематисы: 24;
- Комнатные растения: 24.
Хорошие дни для пересадки и пикировки любых растений в сентябре 2025 года — 2, З, 4, 8, 15, 16, 2З, 24, З0.
Неблагоприятные дни для посадки растений: 7, 20, 21 и 22 сентября.
Народные приметы для дачника на сентябрь 2025 года
Вот ключевые приметы сентября, которые до сих пор остаются актуальными:
- Все корнеплоды убирают до праздника Воздвижения 27 сентября, чтобы урожай не попал под первые заморозки;
- Яблоки собирают до Рождества Богородицы 21 сентября — так они будут дольше храниться;
- На дубе много желудей — зима будет снежной, а урожай следующего года богатым;
- Если посеять озимые культуры до Семенова дня 14 сентября, они успеют укорениться до холодов;
- Если посадить чеснок в начале месяца, пока летают паутинки, он вырастет крупным и здоровым;
- Клены и березы сбрасывают листву постепенно — зима будет мягкой и посадки в холодное время года не пострадают;
- Белки активно запасают орехи — зима будет долгой и холодной, поэтому следует дополнительно утеплить кустарники и деревья.
Что нельзя делать в сентябре, согласно народным приметам:
- Оставлять на грядках неубранные овощи после 27 сентября — иначе они «испугаются» холода и потеряют вкус;
- Сажать новые деревья после 20 сентября — они не успеют прижиться и погибнут зимой;
- Сжигать опавшую листву в сухую погоду — по приметам, это «отпугивает» дожди и приводит к засухе следующей весной.