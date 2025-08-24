Сад под Луной. Календарь садовода и огородника на сентябрь-2025

Oksana Korol/Business Online
Фото: Oksana Korol/Business Online/www.globallookpress.com

Сентябрь — ключевой месяц для садоводов и огородников. Это время сбора урожая, посадок под зиму и подготовки участка к холодам. Лунные ритмы подскажут, когда лучше копать картошку, сажать озимые культуры, обрезать деревья и заготавливать семена. В том, как правильно выбрать время для работ, опираясь на Луну, разбирался 360.ru.

Фазы Луны в сентябре-2025

Интересно

Знаки Зодиакa тоже влияют на растения. Так, когда Луна находится под плодородными Скорпионом, Рыбами, Тельцом и Раком, можнo смелo сажать практически вce растения. Под неплодородными знаками Водолея, Льва и Овна, наоборот, не рекомендуют проводить такие работы.

Люди верят, что в новолуние и полнолуние не следует ничего сажать или сеять — это плохо скажется на всходах либо культуры будут плохо расти или плодоносить.

AntÃƒÆ’Ã‚Â�Nio Machado/Keystone Press Agency
Фото: AntÃƒÆ’Ã‚Â�Nio Machado/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Рекомендации по сбору урожая по дням в сентябре 2025 года

Собирать можно любые овощи, фрукты, ягоды, лекарственные травы и цветы.

Nikolay Gyngazov, Николай
Фото: Nikolay Gyngazov, Николай/www.globallookpress.com

Благоприятные дни для посева семян в сентябре 2025 года

Благоприятные дни для посадки саженцев в сентябре 2025 года

Поля клубники фермерского хозяйства «Вилла изобилия» в деревне Прончищево округа Серпухов
Фото: Поля клубники фермерского хозяйства «Вилла изобилия» в деревне Прончищево округа Серпухов/Медиасток.рф

Благоприятные дни для посева и посадки цветов в сентябре 2025 года

Хорошие дни для пересадки и пикировки любых растений в сентябре 2025 года — 2, З, 4, 8, 15, 16, 2З, 24, З0.

Неблагоприятные дни для посадки растений: 7, 20, 21 и 22 сентября.

Цветы на Москворецкой набережной в Коломне
Фото: Цветы на Москворецкой набережной в Коломне/Медиасток.рф

Народные приметы для дачника на сентябрь 2025 года

Вот ключевые приметы сентября, которые до сих пор остаются актуальными:

Белка на дереве в Пестовском парке округа Балашиха
Фото: Белка на дереве в Пестовском парке округа Балашиха/Медиасток.рф

Что нельзя делать в сентябре, согласно народным приметам:

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте