Сад под Луной. Календарь садовода и огородника на сентябрь-2025

Вот ключевые приметы сентября, которые до сих пор остаются актуальными:

Все корнеплоды убирают до праздника Воздвижения 27 сентября, чтобы урожай не попал под первые заморозки;

Яблоки собирают до Рождества Богородицы 21 сентября — так они будут дольше храниться;

На дубе много желудей — зима будет снежной, а урожай следующего года богатым;

Если посеять озимые культуры до Семенова дня 14 сентября, они успеют укорениться до холодов;

Если посадить чеснок в начале месяца, пока летают паутинки, он вырастет крупным и здоровым;

Клены и березы сбрасывают листву постепенно — зима будет мягкой и посадки в холодное время года не пострадают;