В Петербурге усилятся морозы в первый день Масленицы

В первый день масленичной недели Санкт-Петербург ждет заметное ухудшение погоды. О резком похолодании сообщили на официальном сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу синоптиков, самые сильные морозы придутся на ночные часы и начало дня 16 февраля. Температура воздуха составит −15…−17 градусов, а местами опустится до −20…−22. Днем станет немного мягче, около −8…−10 градусов.

При этом сильных осадков не ожидается: погода будет облачной с прояснениями, местами возможна изморозь. Ветер ожидают переменный и слабый — без привычных для города порывов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем существенно не изменится.

Метеорологи также предупредили, что на дорогах местами может образоваться гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательнее.

Ранее специалисты пришли к выводу, что Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние несколько лет. Причиной образования стойкого ледового покрытия назвали морозную погоду последних полутора месяцев, которая помогла льду продвинуться далеко на запад.