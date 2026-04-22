В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на Росгидрометцентр.

Предупреждение начнет действовать с 12:00 22 апреля и продлится до 21:00 того же дня. В это время в городе ожидают северо-западный и западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.

Потенциально опасные погодные условия ждут горожан и в следующие сутки: с 21:00 22 апреля до 13:00 23 апреля. В этот период синоптики прогнозируют северо-западный и северный ветер, местами его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и проявлять особую осторожность.

Несмотря на непогоду, жители Петербурга и туристы продолжают приходить в сад Дружбы, чтобы посмотреть на цветущую сакуру в самом центре мегаполиса.