В Петербурге местами ожидаются сильный ветер, мокрый снег и гололедица

МЧС: в Санкт-Петербурге 11 апреля прогнозируют мокрый снег и ветер до 15 м/с

В Санкт-Петербурге 11 апреля местами ожидают мокрый снег, сильный ветер и гололедицу на дорогах. Об ухудшении погоды предупредила пресс-служба главного управления МЧС по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По прогнозу синоптиков, в отдельных районах города порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Из-за осадков и скользких дорог в городе может сложиться непростая обстановка, в том числе для автомобилистов и пешеходов.

Спасатели отметили, что погода 11 апреля потребует особой осторожности на улицах и трассах. Жителям посоветовали заранее убрать с балконов и дворов вещи, которые может унести ветер, плотно закрыть окна и не оставлять машины рядом с деревьями и плохо закрепленными конструкциями.

Спасатели также призвали горожан и гостей Санкт-Петербурга внимательно следить за погодной обстановкой, по возможности избегать лишних поездок и соблюдать осторожность на дорогах.

Северо-западный регион столкнется в непогодой вслед за столицей и Московской областью. По прогнозам синоптиков, в Москве мокрый снег, гололедица и усиление ветра продлятся с вечера 9 апреля до вечера 10 апреля.