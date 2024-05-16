Холодный атмосферный фронт принесет в Москву «тихую грозу» | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 14:42 Холодный атмосферный фронт принесет в Москву «тихую грозу» Метеоролог Позднякова: ночью в Москве ожидаются дожди и грозы Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В Москве ночью 17 мая пройдут дожди и грозы. К выходным потеплеет, сообщила 360.ru метеоролог Татьяна Позднякова.

Погоду, по словам специалиста, определит холодный атмосферный фронт. Пройдет дождь — от небольшого до умеренного. Выпадут 10-15 миллиметров осадков при норме 61 миллиметр для станции ВДНХ. Позднякова допустила локально едва заметную грозу.

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«На кратковременный дождь этот холодный фронт способен, и не исключено, с вероятностью 50%-70%, что прохождение фронта будет сопровождаться грозой. Но это будет такая тихая гроза, без порывистого ветра», — сказала она.

Зона осадков холодного фронта, по словам метеоролога, до 11-12 часов утра минует столичный регион. Позднякова спрогнозировала потепление в выходные.

«Дальше нас ожидает прекрасная погода. В выходные дни переменная облачность без осадков. Ночи останутся еще довольно теплыми, преобладающая температура +6…+9 градусов минимально. И дневная температура <…> достигнет +20 градусов», — заявила метеоролог.

Позднякова предупредила, что температурный фон останется ниже климатической нормы, но всего на один-полтора градуса. Следующие дожди пройдут 21 мая. Однако, по словам специалиста, они станут по-летнему теплыми.

Центр «Фобос» спрогнозировал новую волну похолодания во второй половине предстоящей недели. Минимальная температура ночью составит +1…+6 градусов.