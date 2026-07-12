В Москве объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

МЧС: в столице ожидаются грозы с градом и порывы ветра до 18 м/с

В столице объявлено экстренное предупреждение в связи с приближающейся непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, 13 июля в период с 00:00 до 21:00 в городе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы с градом. При грозе порывы ветра могут достигать 13–18 метров в секунду.

Спасатели рекомендовали водителям значительно снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

При возникновении опасной ситуации москвичей и гостей столицы просят звонить по телефонам «101» или «112». Кроме того, можно позвонить по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности до 09:00 13 июля.