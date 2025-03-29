В Москве можно будет увидеть солнечное затмение. Как правильно смотреть на Солнце?

Солнечное затмение 29 марта можно увидеть с территории многих регионов России. Астроном и астрофизик Дмитрий Вибе в беседе с 360.ru напомнил о правилах безопасности при попытке разглядеть астрономический феномен.

«Увидеть затмение можно, если посмотреть на Солнце через какой-то фильтр, можно посмотреть в интернете, как его сделать. Ни в коем случае не нужно пытаться увидеть затмение через оптический прибор», — предупредил он.

По словам Вибе, полноценно наблюдать солнечное затмение можно будет на северо-западе России, лучшие условия — в Мурманске.

«Чуть похуже в Санкт-Петербурге, а в Москве Луна перекроет солнечный диск лишь на несколько процентов, ни о какой ночи речи не идет. Заметить это будет весьма затруднительно, но от Солнца откусят маленький кусочек», — добавил Вибе.

Начало затмения в 14:30–15:30 по московскому времени, максимум наступит в 14:50, уточнил астрофизик.

Ранее астролог Лилия Любимова рассказала, что можно и нельзя делать в коридор затмений.