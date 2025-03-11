Время бросать курить. Что сулит коридор затмений в марте 2025 года
Коридор затмений в 2025 году вновь привлечет внимание любителей астрологии и всех, кто интересуется небесными явлениями. В этот период, который считается временем перемен и трансформации, важно знать точные даты солнечных и лунных затмений, чтобы быть готовым к энергетическим изменениям. Как коридор затмений может повлиять на жизнь людей, какие действия будут благоприятны, а с чем лучше повременить — в материале 360.ru.
Что такое коридор затмений
Коридор затмений — астрологическое событие, период между лунным и солнечным затмениями. Обычно он длится около двух недель.
Интересно
Во время коридора затмений многие люди ощущают изменения в эмоциональном и психологическом состоянии. Некоторые чувствуют повышенную тревожность, стресс и нестабильность, другие — вдохновение и мотивацию для перемен. Это связано с тем, что затмения активизируют энергетические процессы, которые могут влиять на подсознание и поведение.
Когда коридор затмений в 2025 году
В 2025 году будет два коридора затмений. Первый начался 7 марта и продлится до 5 апреля. В это время ожидается лунное затмение — 14 марта, а также солнечное — 29 марта.
«Действие солнечного затмения может длиться до конца апреля», — рассказала 360.ru астролог Лилия Любимова.
Второй коридор затмений будет с 31 августа по 28 сентября. Лунное затмение случится 7 сентября, а солнечное — 21 сентября.
Как коридор затмений влияет на людей
Период коридора затмений часто связывают с переломными моментами в жизни, когда важно быть внимательными к своим мыслям и поступкам. Это время подходит для анализа прошлого, завершения старых дел и подготовки к новым этапам. Однако помните, что энергия затмений может быть непредсказуемой, поэтому рекомендуется избегать импульсивных решений.
«Первая фаза солнечного затмения (14 марта) связана с внутренними процессами человека: раздражительностью, токсичностью, вспыльчивостью. Многих будут переполнять переживания, иногда нерациональные», — уточнила Любимова.
Во второй фазе коридора затмений (ближе к 29 марта) на людей будут влиять внешние события.
Если в другие периоды человек не обратил бы внимания на что-то, например на конфликт, то во время коридора затмений он станет значимым. Астролог посоветовала стараться не фокусироваться на этом.
Что можно и нельзя делать в коридор затмений
Коридор затмений — особенное, заряженное энергетически время. Любимова дала несколько советов, как лучше его провести.
Что нужно делать:
- проводить медитации;
- заниматься творчеством;
- прорабатывать страхи;
- анализировать прошлое;
- работать над выстраиванием личных границ;
- заканчивать начатые старые, давно задуманные дела, особенно в лунное затмение.
«В коридор затмений можно бросить курить, сесть на диету, расстаться с другой вредной привычкой, выйти из токсичных отношений, уйти с нелюбимой работы и так далее», — привела примеры астролог.
Она уточнила, что не нужно принимать поспешных решений.
Если все на работе хорошо, но с утра вдруг захотелось уволиться — скорее всего, это негативное влияние затмений. А если в отношениях все уже было плохо полгода или более, есть повод задуматься над их завершением.
Лилия Любимова
Чего не следует делать в коридор затмений:
- поддаваться унынию и панике;
- принимать поспешные, импульсивные решения;
- бояться изменений в жизни;
- готовиться к запуску новых проектов.