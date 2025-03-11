Сегодня 00:32 Время бросать курить. Что сулит коридор затмений в марте 2025 года 0 0 0 Фото: Nasa/Joel Kowsky / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Коридор затмений в 2025 году вновь привлечет внимание любителей астрологии и всех, кто интересуется небесными явлениями. В этот период, который считается временем перемен и трансформации, важно знать точные даты солнечных и лунных затмений, чтобы быть готовым к энергетическим изменениям. Как коридор затмений может повлиять на жизнь людей, какие действия будут благоприятны, а с чем лучше повременить — в материале 360.ru.

Что такое коридор затмений Коридор затмений — астрологическое событие, период между лунным и солнечным затмениями. Обычно он длится около двух недель.

Интересно При солнечном затмении Луна закрывает собой светило полностью или частично, из-за чего солнечный свет не попадает на Землю. Лунное затмение — явление, когда Земля проходит между своим естественным спутником и Солнцем. В это время планета перекрывает собой солнечный свет и отбрасывает тень на Луну. При солнечном затмении Луна закрывает собой светило полностью или частично, из-за чего солнечный свет не попадает на Землю. Лунное затмение — явление, когда Земля проходит между своим естественным спутником и Солнцем. В это время планета перекрывает собой солнечный свет и отбрасывает тень на Луну.

Во время коридора затмений многие люди ощущают изменения в эмоциональном и психологическом состоянии. Некоторые чувствуют повышенную тревожность, стресс и нестабильность, другие — вдохновение и мотивацию для перемен. Это связано с тем, что затмения активизируют энергетические процессы, которые могут влиять на подсознание и поведение. Когда коридор затмений в 2025 году В 2025 году будет два коридора затмений. Первый начался 7 марта и продлится до 5 апреля. В это время ожидается лунное затмение — 14 марта, а также солнечное — 29 марта.

Фото: Nasa/Keegan Barber / www.globallookpress.com

«Действие солнечного затмения может длиться до конца апреля», — рассказала 360.ru астролог Лилия Любимова. Второй коридор затмений будет с 31 августа по 28 сентября. Лунное затмение случится 7 сентября, а солнечное — 21 сентября. Как коридор затмений влияет на людей Период коридора затмений часто связывают с переломными моментами в жизни, когда важно быть внимательными к своим мыслям и поступкам. Это время подходит для анализа прошлого, завершения старых дел и подготовки к новым этапам. Однако помните, что энергия затмений может быть непредсказуемой, поэтому рекомендуется избегать импульсивных решений. «Первая фаза солнечного затмения (14 марта) связана с внутренними процессами человека: раздражительностью, токсичностью, вспыльчивостью. Многих будут переполнять переживания, иногда нерациональные», — уточнила Любимова.

Фото: Van Campos/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Во второй фазе коридора затмений (ближе к 29 марта) на людей будут влиять внешние события. Если в другие периоды человек не обратил бы внимания на что-то, например на конфликт, то во время коридора затмений он станет значимым. Астролог посоветовала стараться не фокусироваться на этом. Что можно и нельзя делать в коридор затмений Коридор затмений — особенное, заряженное энергетически время. Любимова дала несколько советов, как лучше его провести. Что нужно делать: проводить медитации;

заниматься творчеством;

прорабатывать страхи;

анализировать прошлое;

работать над выстраиванием личных границ;

заканчивать начатые старые, давно задуманные дела, особенно в лунное затмение.

Фото: Yuri Murakami/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«В коридор затмений можно бросить курить, сесть на диету, расстаться с другой вредной привычкой, выйти из токсичных отношений, уйти с нелюбимой работы и так далее», — привела примеры астролог. Она уточнила, что не нужно принимать поспешных решений.

Если все на работе хорошо, но с утра вдруг захотелось уволиться — скорее всего, это негативное влияние затмений. А если в отношениях все уже было плохо полгода или более, есть повод задуматься над их завершением. Лилия Любимова

Чего не следует делать в коридор затмений: поддаваться унынию и панике;

принимать поспешные, импульсивные решения;

бояться изменений в жизни;

готовиться к запуску новых проектов.