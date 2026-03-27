В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись степные сурки

В Московском зоопарке после долгой зимней спячки проснулись степные сурки — байбаки. Животные выбрались на поверхность, где их впервые за пять месяцев заметили зоологи.

Зима выдалась суровой: морозы и снегопады могли помешать пробуждению. Сотрудники заранее расчистили снег в вольере, чтобы суркам было легче выбраться.

«Наши сурки выглядят бодрыми и отдохнувшими. Мы начинаем постепенно давать им стартовые корма: в первые два дня по одному кусочку овощей — морковь, тыкву, кабачок, листья салата, затем по два кусочка и так далее, с плавным увеличением объема порций», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

После долгой спячки организм нельзя перегружать, поэтому кормление вводят плавно. Позже в рацион добавят зерновую смесь, а летом — траву и ветки.

За время сна сурки похудели почти на треть: осенью они весили около пяти килограммов, а проснулись с тремя — тремя с половиной.

Ранее в зоопарке также проснулись белогрудые ежи.