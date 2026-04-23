Синоптик Ильин спрогнозировал понижение температуры в Москве в начале недели

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT , что в ближайшие дни в Москве и Московской области сохранится нестабильная погода.

Сегодня в Москве температура будет колебаться от +3 до +5 градусов, пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Ветер будет дуть с севера, его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление останется низким — 727 мм ртутного столба.

«В ночь на пятницу в Москве будет около 0 градусов, и в прогнозе имеется мокрый снег. Днем преимущественно будет идти дождь», — отметил Ильин.

Ночью на субботу небольшой дождь сохранится, а днем ожидается без осадков. Температура поднимется до +6...+8 градусов.

По словам синоптика, в воскресенье температура воздуха днем составит +5...+10 градусов, пройдут дожди. А в начале следующей недели температура в дневные часы снова будет понижаться до +1...+6 градусов, ночью — до -2...+3 горадуса. Прогнозируется мокрый снег с дождем.