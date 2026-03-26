В Лондоне белка нашла вейп и встревожила экологов

Белка с электронной сигаретой в лапах неожиданно привлекла внимание к проблеме мусора, опасного для дикой природы. Видео с животным в центре Лондона опубликовали случайные прохожие, написало Metro .

На кадрах было видно, как белка держала вейп передними лапами и грызла мундштук. Ролик быстро разошелся по соцсетям, после чего Британское общество защиты животных обратило внимание на растущий кризис утилизации таких отходов.

Специалисты объяснили, что животные могут принимать электронные сигареты за пищу, поскольку их привлекает сладкий запах жидкости. При этом никотин, химические компоненты и частицы пластика могут нанести серьезный вред организму и представляют опасность для дикой природы.

Вряд ли о таких последствиях задумывались и немецкие вандалы, которые в середине марта проникли ночью на территорию зоопарка в немецком городе Карлсруэ и устроили там погром, забросав вольеры с животными бутылками и мусором.