В Красноярском крае выпал черный снег, местные жители забили тревогу

Жители города Назарово забили тревогу из-за выпавшего черного снега. Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» член Общественной палаты Красноярского края эколог Павел Гудовский.

Он объяснил произошедшее сажей от работающей в городе ГРЭС.

«Активные граждане написали заявления во все инстанции, ждем результатов проверки», — добавил Гудовский.

Накануне на снегопад пожаловались и жители Иркутска, однако в их случае причина была другой: из-за непогоды оборвало провода на трассе и в ряде домой отключилось электричество.

Губернатор области Игорь Кобзев заверил, что снег с трасс убирают, а подачу электроснабжения восстанавливают.