В Индии нашли 500 утопленных черепах
В Индии экологи за 15 дней нашли вдоль побережья Ченнаи 500 мертвых черепах
Индийские экологи забили тревогу из-за влияния рыболовного промысла на популяцию черепах. За последние 15 дней они обнаружили вдоль побережья Ченнаи около 500 мертвых особей, сообщило издание The Times of India.
Волонтеры из Студенческой сети по сохранению морских черепах (SSTCN) нашли туши пресмыкающихся на участке между пляжами Марина и Ковалам до озера Пуликат. Большинство животных имели признаки утопления — выпученные глаза и опухшие шеи.
Причиной массовой гибели черепах стало использование жаберных сетей для рыбной ловли, сообщила специалист по охране морских черепах Супраджа Дхарини. По ее словам, пресмыкающимся нужно всплывать каждые 40-45 минут, чтобы набрать воздуха, но они запутываются в снастях и задыхаются.
Чтобы решить эту проблему, должностные лица по охране дикой природы и департамент рыболовства запустили программу повышения осведомленности для рыбаков.
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