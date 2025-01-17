В Индии нашли 500 утопленных черепах

Индийские экологи забили тревогу из-за влияния рыболовного промысла на популяцию черепах. За последние 15 дней они обнаружили вдоль побережья Ченнаи около 500 мертвых особей, сообщило издание The Times of India .

Волонтеры из Студенческой сети по сохранению морских черепах (SSTCN) нашли туши пресмыкающихся на участке между пляжами Марина и Ковалам до озера Пуликат. Большинство животных имели признаки утопления — выпученные глаза и опухшие шеи.

Причиной массовой гибели черепах стало использование жаберных сетей для рыбной ловли, сообщила специалист по охране морских черепах Супраджа Дхарини. По ее словам, пресмыкающимся нужно всплывать каждые 40-45 минут, чтобы набрать воздуха, но они запутываются в снастях и задыхаются.

Чтобы решить эту проблему, должностные лица по охране дикой природы и департамент рыболовства запустили программу повышения осведомленности для рыбаков.

Проблема жестокого обращения с животными остро встала в Марокко. Зоозащитники призвали остановить отлов бродячих собак при подготовке к матчам чемпионата мира по футболу 2030 года.