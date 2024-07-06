В Гидрометцентре заявили о небывалой жаре в России

Во многих российских регионах на этой неделе температуры «бились как орешки». Жара была небывалой, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, по словам метеоролога, рекордные температуры можно было наблюдать в четырех-пяти областях Центрального федерального округа, причем только за день их число достигало от 25 до 30, а иногда и до 40. Аналогичная ситуация сложилась и в Приволжском федеральном округе.

Вильфанд добавил, что жаркая погода сейчас стоит «от Москвы до самых до окраин». В российской столице погода на этой неделе соответствовала климатической июльской норме в Астрахани. Последний, к слову, считается самым жарким регионом в европейской части страны.

«Когда говорят „небывалая“ жара, иногда это преувеличение, а сейчас это действительно соответствует истине, потому не бывало таких температур», — добавил синоптик.

Ранее синоптики предупредили жителей Ставрополья, что 40-градусная жара продержится до 7 июля.