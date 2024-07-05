05 июля 2024 15:42 Синоптики пообещали жителям Ставрополья 40-градусную жару до 7 июля
Жара до +40 градусов задержится в Ставропольском крае до 7 июля. Об этом сообщил
newstracker.ru со ссылкой на местных синоптиков.
Сильную жару немного смягчит небольшой дождь, который ожидается в нескольких районах региона в пятницу и субботу. Однако до Ставрополя осадки не дойдут, поэтому местных жителей просят соблюдать осторожность и не выходить на солнце днем.
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