Синоптики пообещали жителям Ставрополья 40-градусную жару до 7 июля

Жара до +40 градусов задержится в Ставропольском крае до 7 июля. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на местных синоптиков.

Сильную жару немного смягчит небольшой дождь, который ожидается в нескольких районах региона в пятницу и субботу. Однако до Ставрополя осадки не дойдут, поэтому местных жителей просят соблюдать осторожность и не выходить на солнце днем.

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