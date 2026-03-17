В Гидрометцентре рассказали, когда растают московские сугробы

Снег в Москве окончательно растает к концу марта, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. Об этом она сообщила в беседе с РИА «Новости» .

По словам синоптика, в московском регионе пока сохраняется покров высотой около 13 сантиметров снега. При этом скорость таяния пока не слишком большая.

«Снег в Москве тает не совсем быстро лишь из-за своей плотности, поэтому его максимальные уменьшения составляют до двух сантиметров в сутки», — рассказала Паршина.

Она добавила, что в лесах и заповедниках снег пролежит намного дольше, зато на открытых пространствах города осадки исчезнут уже скоро. По расчетам эксперта, снег в Москве полностью исчезнет к концу марта.

Несмотря на это специалист предупредила, что в ближайшие дни температура в Москве может опустится ниже ноля по ночам.