В Гидрометцентре опровергли риск урагана в Москве и области 28 июля

Синоптик Голубев: в Подмосковье урагана не будет, но пройдут ливни с грозами

Жителям Московского региона не следует опасаться урагана во вторник, 28 июля, так как отсутствуют необходимые для него погодные условия. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Ураган не появится в Московском регионе во вторник, так как для его возникновения нужны порывы ветра от 33 метров секунду и выше, а в Москве и области ожидается только до 17 метров в секунду во время непогоды», — пояснил он.

Голубев добавил, что в Москве во второй половине дня 28 июля местами пройдет дождь. В Подмосковье же могут пройти ливни с грозами.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что конец июля и начало августа в столице будут теплыми и солнечными. На выходных прогнозируется до +28 градусов.