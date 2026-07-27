Метеоролог Позднякова пообещала москвичам теплый конец июля

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что конец июля и начало августа в Москве будут теплыми и солнечными, передает Zvezdanews .

Во вторник, 28 июля, ночью ожидается переменная облачность без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. За 12 часов может выпасть не более трех миллиметров осадков. Ночью в Москве будет 15-17 градусов, днем — 25-27.

Самой ненастной, по словам Поздняковой, станет среда, 29 июля. Погода будет более облачной, местами пройдет кратковременный дождь, а за 12 часов может выпасть до 10 миллиметров осадков. Ночью ожидается 14-16 градусов, днем — 21-23.

В четверг, 30 июля, местами сохранится кратковременный дождь, но сильных осадков не ожидается. Ночная температура составит 14-16 градусов, дневная — 21-23. Ветер сменится с юго-западного на западный, а затем на северо-западный.

В пятницу осадков не прогнозируется. В субботу днем ожидается 21-26 градусов, в воскресенье — 23-28.