В Германии предрекли гибель застрявшего в бухте горбатого кита

Сотрудники немецкой водной полиции предположили, что не смогут спасти заблудившегося горбатого кита, который снова оказался на мелководье Висмарской бухты. Об этом сообщила газета Bild .

Горбатого кита обнаружили у побережья Ниендорфа в понедельник вечером. После этого немецкие спасатели почти четверо суток пытались помочь ему вернуться в Балтийское море. Однако кит вновь вернулся на мелководье, не уйдя в открытое море.

«За годы моей службы мне доводилось иметь дело с двумя или тремя китами такого размера, которые заплывали к нам. К сожалению, ни один не выжил», — сказал старший комиссар водной полиции Висмара Хольгер Краус.

Он отметил, что животное уже ослабло и его вряд ли удастся спасти, однако все же выразил надежду на благополучное завершение истории.

