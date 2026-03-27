Science: в Карибском море самка кашалота получила поддержку от других особей во время родов
Морские биологи, исследующие социальное поведение китов, обнаружили, что самка кашалота, родившая в Карибском море, получила поддержку от других особей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Science.
Согласно публикации, несколько взрослых самок окружили роженицу. После появления детеныша они по очереди поднимали его на поверхность, чтобы он смог сделать первый вдох. Процесс длился около часа, и вся группа оставалась сплоченной.
Отмечается, что роды являются критически опасным моментом для кашалотов, поскольку новорожденные в первые минуты жизни остаются неподвижными и полностью зависят от помощи взрослых. Без поддержки они не могут самостоятельно достигнуть поверхности воды и рискуют погибнуть.