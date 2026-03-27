Science: в Карибском море самка кашалота получила поддержку от других особей во время родов

Морские биологи, исследующие социальное поведение китов, обнаружили, что самка кашалота, родившая в Карибском море, получила поддержку от других особей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Science .

Согласно публикации, несколько взрослых самок окружили роженицу. После появления детеныша они по очереди поднимали его на поверхность, чтобы он смог сделать первый вдох. Процесс длился около часа, и вся группа оставалась сплоченной.

Отмечается, что роды являются критически опасным моментом для кашалотов, поскольку новорожденные в первые минуты жизни остаются неподвижными и полностью зависят от помощи взрослых. Без поддержки они не могут самостоятельно достигнуть поверхности воды и рискуют погибнуть.