Сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Азербайджане за 12 часов
В течение 12 часов у побережья Азербайджана в Каспийском море произошли два заметных землетрясения. Об этом сообщил RT со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы страны.
Первое землетрясение имело магнитуду 4,6 и произошло на глубине 18 километров. Спустя некоторое время были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 3,3 на глубине 74 километров.
Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте