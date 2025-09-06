В Австралии из-за птичьего яйца закрыли футбольный стадион

Охраняемая в Австралии птица ржанка свила гнездо на футбольном стадионе в пригороде Канберры. Служба национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса (NPWS) временно запретила проводить матчи, сообщил 9News .

Птица отложила яйцо на центральной линии поля возле регионального спортивного комплекса Джеррабомберра. Ржанка отличается агрессивным поведением, особенно когда дело касается ее детенышей, и входит в список охраняемых видов. NPWS запретила перемещать яйцо, поэтому администрации пришлось закрыть стадион, пока не вылупится птенец. Матчи перенесли на другие поля.

Затем ограничение смягчили, разрешив постепенно перемещать гнездо так, чтобы не навредить пернатым. Задача осложнилась тем, что зуйки отложили рядом с яйцом ржанки еще два своих.

«Советы и процедуры, которым мы следуем, направлены на то, чтобы гарантировать, что родители останутся в гнезде. Мы следим за гнездом каждый день, и если оказывается, что родители не перемещаются вместе с гнездом, оно возвращается на прежнее место», — объяснил представитель регионального совета Куинбиан-Палеранг.

Операция может занять несколько дней или недель. Пресс-секретарь стадиона настроен оптимистично и рассчитывает, что финальные матчи пройдут на родной площадке.

