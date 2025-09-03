Как в фильме Хичкока. Чем грозит внезапное нашествие бакланов на Байкал
Орнитолог Мишин: нашествие бакланов на Байкал не опасно для людей
Россияне забили тревогу из-за резкого роста популяции бакланов в районе Байкала. В соцсетях напуганные туристы начали делиться видео, где птицы буквально закрывают все небо, наводя ужас на округу. Как нашествие бакланов может повлиять на уникальный регион — разбирался 360.ru.
Почему бакланов так много
В Сети появились сообщения о том, что на Байкале, Ангаре и Енисее в 2025 году сократилось число рыб: хариуса, омуля и других обитателей озера. Ситуацию с фауной в регионе прокомментировал 360.ru орнитолог и основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин.
Он успокоил жителей и гостей Бурятии и заверил, что их жизнь не станет похожей на хичкоковский триллер о пернатых. По его словам, некоторые риски для туристов действительно есть: в худшем случае они могут оказаться испачканными птичьими экскрементами.
Специалист напомнил, что бакланы живут колониями и порой своеобразно обороняются от непрошеных гостей.
Практически все виды, когда защищают гнездовье, налетают и «бомбят» — гадят на хищника. Тем самым они приводят его в полную несуразность, после чего ему приходится ретироваться и попытаться отмыться.
Вадим Мишин
Орнитолог, основатель приюта для птиц «Орнитарий»
Орнитолог добавил, что такая форма существования предусмотрена природой, потому что «бомбить» врага гораздо эффективнее коллективом. Рост популяции бакланов на Байкале он связал с хорошими условиями, которые позволяют особям выживать.
«Они питаются преимущественно рыбой. Значит, там есть хорошая кормовая база, отсюда и активное размножение этих птиц», — подчеркнул Мишин.
Как нашествие птиц влияет на Байкал
Он уточнил, что никакой угрозы для природы и людей рост численности бакланов не несет.
Похожее мнение 360.ru высказала и его коллега — орнитолог, сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова. Она рассказала, что «страшилки» в Сети имеют весьма косвенное отношение к реальности.
Для начала, баклан не охотится на рыбу над водой — хотя бы по той причине, что байкальские рыбы не летают. «Понадкусывать» рыбу баклан также не может — у него, как и у других птиц, зубов нет. Пойманную рыбу он глотает сразу целиком.
Елена Чернова
Орнитолог, сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России
Орнитолог сообщила, то никакой связи между бакланами и падением численности рыбы нет.
«Взрослые омуль и хариус сами размером с баклана, он на них физически не может охотиться», — с иронией отметила она.
Специалист предположила, что огромное число птиц в небе может быть связано с осенними скоплениями пернатых на фоне сезона миграций. Она назвала происходящее нормальным явлением и призвала не объявлять бакланов «вредным» видом.
«Они в первую очередь отлавливают рыбу слабую, малоподвижную, пораженную паразитами (именно это чаще всего заставляет рыб держаться возле поверхности), таким образом оздоравливая популяцию. Так что здесь перепутаны причина и следствие», — подчеркнула орнитолог.
По ее словам, рыбоядные птицы могут скапливаться в местах, где есть избыток легкой добычи, но они разлетаются, как только «жирная рыбалка» заканчивается.