Как в фильме Хичкока. Чем грозит внезапное нашествие бакланов на Байкал

Россияне забили тревогу из-за резкого роста популяции бакланов в районе Байкала. В соцсетях напуганные туристы начали делиться видео, где птицы буквально закрывают все небо, наводя ужас на округу. Как нашествие бакланов может повлиять на уникальный регион — разбирался 360.ru.

Почему бакланов так много

В Сети появились сообщения о том, что на Байкале, Ангаре и Енисее в 2025 году сократилось число рыб: хариуса, омуля и других обитателей озера. Ситуацию с фауной в регионе прокомментировал 360.ru орнитолог и основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин.

Он успокоил жителей и гостей Бурятии и заверил, что их жизнь не станет похожей на хичкоковский триллер о пернатых. По его словам, некоторые риски для туристов действительно есть: в худшем случае они могут оказаться испачканными птичьими экскрементами.

Специалист напомнил, что бакланы живут колониями и порой своеобразно обороняются от непрошеных гостей.