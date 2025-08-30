В Анапе завершили сбор мазута со дна моря на последнем участке с защитным валом

Волонтеры и экстренные службы полностью завершили сбор мазута со дна моря в Анапе, где сохраняли защитный вал, в нем больше нет необходимости. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«К уборке полипропиленовых сетей на последних пяти километрах защитного вала приступили на Анапском побережье. Работы начались на участке побережья до устья реки Можепсин», — заявили штабе.

Вал был необходим для водолазных работ по сбору мазута, осевшего на дне моря.

Первый заместитель начальника службы «Кубань-Спас» Игорь Кулаев отметил, что эжекторные установки уже откачали несколько десятков тонн нефтепродуктов для утилизации.

«На первом этапе уберут сети защитного вала, на втором территории начнут разравнивать для просеивания силами ООО „Курорты Анапы“», — рассказал он.

В декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. В воду попали около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, от загрязнения пострадало побережье Краснодарского края.

Ранее стало известно, что с владельца танкера «Волгонефть-239» взыщут 35 миллиардов рублей.