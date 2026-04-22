В Анапе начали работы по восстановлению пляжей

В Анапе начали завозить песок для восстановления береговой полосы, работы на четырех крупных участках разделили на несколько этапов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев .

На побережье будут добавлять слой песка толщиной не менее 50 сантиметров. Такую технологию ранее проверили на отдельном тестовом участке.

«Эксперимент подтвердил свою эффективность: береговая зона получила положительное заключение Роспотребнадзора и признана безопасной для отдыха», — отметил губернатор.

Первым отрезком нынешних работ стал участок от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк» протяженностью 3,5 километра. Для проезда техники там заранее подготовили временную дорогу.

Для восстановления береговой полосы выбрали песок из ближайших карьеров. Власти региона уточнили, что по составу он оказался максимально близок к местному грунту.