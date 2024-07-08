«Увлечение аномальностью преувеличено». Синоптик — о 30-градусной жаре в Москве

Синоптик Шувалов: теплая погода сохранится в Москве до конца июля

Фото: РИА «Новости»

В столичный регион снова вернулась жара. Очень теплая погода сохранится в Москве и Подмосковье до конца недели, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Увлечение аномальностью как-то очень сильно преувеличено. <…> Потому что 30 градусов для Москвы и Подмосковья в июле месяце — это скорее норма, хотя, конечно, не каждодневная норма. Но подобного рода периоды продолжительностью в два-три дня, как правило, бывают едва ли не каждое лето. Поискать еще лето, когда бы такого не было», — заявил специалист.

Температура воздуха вряд ли поднимется выше 30 градусов — такая жара продержится до 9 июля включительно. Вечером во вторник Москву пересечет холодный атмосферный фронт. Уже в среду термометры покажут 25-27 градусов.

«Солнечная погода, практически без дождя. Если дождь и будет, то именно со вторника на среду, и то небольшой, кратковременный. <…> Все остальное — море солнца, минимум дождей. <…> Вторая половина недели очень теплая, но не скажем, что слишком жарко», — подчеркнул синоптик.

Он добавил, что теплая погода сохранится в Москве и Подмосковье до конца июля.

«Отдельные всплески жары, но в целом просто теплая погода, превышающая средние климатические показатели», — заключил Шувалов.

В столице 8 июля установилась облачная погода. Воздух прогреется до +29 градусов, заявил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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