Усиление урагана «Милтон» связали с глобальным потеплением

Причиной необычного усиления урагана «Милтон», накрывшего американский штат Флорида, стало глобальное потепление. К такому выводу пришли ученые Центра атрибуции мировой погоды ( WWA ).
«На пути урагана „Милтон“ температура океана была более чем на один градус выше, чем она была бы в мире без изменения климата», — отметили ученые.
Это увеличило влажность воздуха и сказалось на мощности урагана. Если бы температура воды в океане была близка к норме, то «Милтон» пришел бы к берегам Флориды ураганом второй категории, скорость ветра составила бы на 10% ниже, а осадков было бы на 20-30% меньше.