Усиление урагана «Милтон» связали с глобальным потеплением

«На пути урагана „Милтон“ температура океана была более чем на один градус выше, чем она была бы в мире без изменения климата», — отметили ученые.

Это увеличило влажность воздуха и сказалось на мощности урагана. Если бы температура воды в океане была близка к норме, то «Милтон» пришел бы к берегам Флориды ураганом второй категории, скорость ветра составила бы на 10% ниже, а осадков было бы на 20-30% меньше.

Ущерб от «Милтона» достиг 50 миллиардов долларов. Жертвами стихии стали минимум 14 человек.