Ученый предложил использовать «испанский опыт» для ликвидации разлива мазута в Черном море

В РАН предложили изучить опыт Испании для борьбы с мазутом в Черном море

Механический сбор нефтепродуктов, который использовали во время ликвидации аварии в Испании в 2002 году, может быть эффективен и против мазута в Черном море. Об этом РБК заявил доктор химических наук, вице-президент РАН Степан Калмыков.

Правильный выбор метода ликвидации последствий разлива мазута в Черном море поможет сократить сроки работы по очистке побережья. Академик напомнил, что ситуация, сложившаяся сейчас в Крыму и Краснодарском крае, не уникальна.

В 2002 году в Испании произошел похожий с черноморскими танкерами инцидент. Тогда от мазутного топлива очищали берега Атлантического океана в Галисии. Российские ученые изучают методы, которые применяли испанцы, сумевшие за короткий срок решить проблему.

«Опыт испанских коллег показывает, что наиболее эффективным оказался механический сбор (как вручную, так и с помощью техники), тогда как возможности микробного разложения оказались весьма ограничены как по причине узкого диапазона условий, так и длительности процесса», — сказал ученый.

Ранее стало известно, что после откачки оставшегося мазута специалисты утилизируют севший на мель танкер «Волгонефть 239». Они распилят его и увезут на металлолом.