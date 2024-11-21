Биолог Соловьева: каспийские тюлени могут полностью исчезнуть на фоне изменения климата

Кандидат биологических наук Мария Соловьева в беседе с Общественной Службой Новостей предупредила, что стремительное изменение климата может привести к исчезновению тюленей в Каспийском море.

Эксперт отметила, что вынос туш на побережье всегда происходит в последние месяцы года. Ученые провели исследование и выяснили, что выброшенные на берег тюлени не были ничем заражены, а концентрация загрязняющих веществ в море не была настолько высока, чтобы вызвать их гибель. Некоторые специалисты связывают проблему с выходом подземных природных газов.

«Но еще раз — это гипотеза, которую мы не можем пока подтвердить или опровергнуть», — добавила Соловьева.

Ранее СМИ писали, что за последний месяц на берегу Каспийского моря в Казахстане нашли около двух тысяч погибших тюленей.