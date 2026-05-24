Туша кита Тимми у берегов Дании может взорваться из-за газов

Погибший горбатый кит по кличке Тимми, чья туша находится у побережья Дании, может в любой момент взорваться. Причина — газы, которые скапливаются внутри разлагающегося тела, сообщил исследователь Фабиан Риттер агентству DPA .

«Процессы разложения приводят к накоплению большого количества газов, что создает риск мощного разрыва туши», — пояснил ученый.

Риттер добавил, что вероятность взрыва можно было бы снизить, вовремя проколов тушу. Но в случае с Тимми момент упущен, теперь это делать слишком поздно.

В конце марта 12-метровый кит застрял на Балтийском побережье Германии, запутавшись в рыболовных сетях. Спасателям пришлось провести сложную операцию, чтобы помочь ему вернуться в воду. Спустя месяц усилий им это удалось.

Однако с 10 мая GPS-датчик, закрепленный на теле Тимми, перестал подавать сигналы, а 15 мая у побережья Дании обнаружили мертвого горбатого кита.