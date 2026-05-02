Уплыл, пуская фонтаны. История спасения кита Тимми в Германии
Der Spiegel: кит Тимми сам уплыл в Северное море
В конце марта всех любителей дикой природы взбудоражило известие о горбатом ките Тимми, застрявшем на песчаной отмели на Балтийском побережье Германии. Чтобы освободить животное из ловушки, спасателям пришлось провести сложную операцию.
Что произошло с китом Тимми
Запутавшегося в рыболовных сетях кита впервые заметили в начале весны рядом с портом немецкого города Висмар. Уже 23 марта его нашли на песчаной отмели в Любекской бухте у общины Тиммендорфер-Штранд.
Ослабленный 12-метровый гигант не мог вернуться в Атлантику, поэтому ему на помощь пришли спасатели. Попавшему в ловушку животному дали прозвище Тимми.
Спасатели прорыли в песке канал с помощью плавучего экскаватора, благодаря чему 27 марта животное выбралось с мели. Радость была недолгой — на следующий день кит снова застрял, его состояние ухудшилось. Чтобы помочь ослабленному гиганту, судам запретили входить в зону, где он находится.
Кит несколько раз выбрасывался на берег, все больше снижая свои шансы на выживание. Он то сам выбирался из ловушки, то дела это при помощи людей. С 31 марта Тимми перестал подавать признаки жизни — неподвижно лежал в мелководной бухте у немецкого острова Пель к северу от Висмара.
После этого руководство Германии отменило спасательную операцию и разрешило действовать частным экологическим организациям. Кит отдохнул и продолжил бороться за жизнь.
Как спасли кита Тимми
Зоозащитники 28 апреля заманили животное на баржу и начали транспортировку в Северное море. Судно сопровождали морские биологи и активисты.
По данным Der Spiegel, утром 2 мая Тимми сам выбрался из баржи, даже не дав специалистам подробно себя обследовать. Отмечают, что он уплыл на свободу, пуская фонтаны теплого воздуха. За судьбой кита продолжат следить — к его телу прикрепили специальный трекер. Несмотря на все направленные на спасение гиганта усилия, многие эксперты сомневаются, что ослабленное животное сможет выжить после перенесенных приключений.
В последний раз Тимми видели в 70 километрах к северу от датского города Скаген. Карин Вальтер-Моммерт — один из спонсоров спасательной операции — обратила внимание, что кит плыл в правильном направлении. Если он продолжит следовать этому курсу, то достигнет западного побережья Норвегии, откуда переправится в сторону Арктики.
Организация по охране китов и дельфинов уточнила, что у Тимми есть шансы выжить, но ему необходимо долгое время восстанавливаться, самому добывать еду и набирать вес.