Уплыл, пуская фонтаны. История спасения кита Тимми в Германии

В конце марта всех любителей дикой природы взбудоражило известие о горбатом ките Тимми, застрявшем на песчаной отмели на Балтийском побережье Германии. Чтобы освободить животное из ловушки, спасателям пришлось провести сложную операцию.

Что произошло с китом Тимми

Запутавшегося в рыболовных сетях кита впервые заметили в начале весны рядом с портом немецкого города Висмар. Уже 23 марта его нашли на песчаной отмели в Любекской бухте у общины Тиммендорфер-Штранд.

Ослабленный 12-метровый гигант не мог вернуться в Атлантику, поэтому ему на помощь пришли спасатели. Попавшему в ловушку животному дали прозвище Тимми.

Спасатели прорыли в песке канал с помощью плавучего экскаватора, благодаря чему 27 марта животное выбралось с мели. Радость была недолгой — на следующий день кит снова застрял, его состояние ухудшилось. Чтобы помочь ослабленному гиганту, судам запретили входить в зону, где он находится.

Кит несколько раз выбрасывался на берег, все больше снижая свои шансы на выживание. Он то сам выбирался из ловушки, то дела это при помощи людей. С 31 марта Тимми перестал подавать признаки жизни — неподвижно лежал в мелководной бухте у немецкого острова Пель к северу от Висмара.

После этого руководство Германии отменило спасательную операцию и разрешило действовать частным экологическим организациям. Кит отдохнул и продолжил бороться за жизнь.