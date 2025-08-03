Туристы на самодельном плоту подплыли к двум смерчам в море на Кубани

Туристы на самодельном плоту поплавали в море при смерче в Краснодарском крае

Некоторые отдыхающие в поселке Джубга в Краснодарском крае пренебрегли правилами безопасности и отправились в море, несмотря на непогоду. Они соорудили самодельный плот и поплавали на нем недалеко от берега, сообщил РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что вся прибрежная полоса буквально завалена принесенными ветром палками и бревнами. Туристы не растерялись и соорудили себе плот, на котором решили поплавать.

На фоне видны две гигантские воронки в нескольких десятках километров от берега. Море в Туапсинском районе из-за ливней стало коричневым, но туристы продолжают отдыхать.

Власти Туапсинского округа из-за подтопления домов ранее ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Молдавском вода затопила 25 придомовых территорий и девять построек, а в Дефановке пострадали 25 жилых домов.