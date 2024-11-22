Метеорологи «Яндекс Погоды» заявили, что зима в российских регионах будет теплее нормы

Погодные условия предстоящей зимой во всех регионах и мегаполисах России будут выше климатической нормы. Об этом сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на метеорологов «Яндекс Погоды».
При этом синоптики не исключают возможность разовых значительных похолоданий. Самые сильные отклонения затронут Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Уфу, Самару и Екатеринбург. В Северной столице средняя температура составит -3… 4 градуса, что окажется выше чем в Москве и Воронеже.
Самая снежная зима ожидается в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Там выпадет 192 и 157 миллиметров осадков соответственно. Меньше всего снега ожидается в Омске, Челябинске, Екатеринбурге и Красноярске — порядка 70-80 миллиметров осадков.
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