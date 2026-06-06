Только один из 24 пляжей Санкт-Петербурга признали пригодным для купания

Роспотребнадзор в Санкт-Петербурге разрешил купаться только в Ольгинском пруду

Ольгинский пруд в Выборгском районе признан единственным в Санкт-Петербурге местом, разрешенным для купания. Вода на остальных 23 пляжах не соответствует санитарным нормам. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты взяли 24 пробы воды в девяти акваториях города и проверили на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Только в Ольгинском пруду качество воды соответствовало норме.

Остальные 23 пляжа не отвечали гигиеническим требованиям. Среди них взрослый и детский пляжи на реке Ижора в Колпинском районе, «Морские Дубки» в Приморском районе, «Комаровский» и «Сестрорецкий» в Курортном районе.

В Ленинградской области проверку прошли озера Ратное в поселке городского типа Кузнечное, ️Снетковское в сельском поселении Ларионовском и ️Петровское в одноименном поселке. Лаборатория обработала 20 проб воды в 20 зонах отдыха на территории девяти муниципалитетов.

Ранее список разрешенных для купания водоемов выпустили в Подмосковье. Роспотребнадзор признал 21 пляж безопасным.