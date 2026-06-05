Свыше 20 водоемов Подмосковья признали безопасными для купания

В Московской области определили водоемы, где купание признали безопасным с санитарно-эпидемиологической точки зрения. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день 21 зона отдыха получила положительные заключения, подтверждающие соответствие водных объектов установленным требованиям.

В перечень официально разрешенных для купания мест вошли:

озеро Исаакиевское (Орехово-Зуевский округ);

карьер «Амазонка» (Орехово-Зуевский округ);

водоем «Мечта» (Орехово-Зуевский округ);

карьер «Нажицы» (Орехово-Зуевский округ);

карьер «Золотые пески» (Орехово-Зуевский округ);

водоем «Горский» (Орехово-Зуевский округ);

правый берег реки Десны у деревни Челохово (Егорьевск);

правый берег реки Люблевки у деревни Семеновская (Егорьевск);

Княжеский пруд (Егорьевск);

озеро Белое на территории центра отдыха и оздоровления «Изумрудный» (Шатура);

озеро Белое на территории санатория «Озеро Белое» (Шатура);

парк культуры и отдыха «Солнечный берег» в Запрудне (Талдомский округ);

муниципальный пляж на Правобережной улице в Зарайске;

озеро Большое (Фрязино);

карьер «Байкал» (Павлово-Посадский округ);

карьер «Евсеевский» (Павлово-Посадский округ);

озеро Стахановское в Электрогорске;

карьер «Васютино» (Павлово-Посадский округ);

карьер «Волкуша» (Лыткарино);

пляж на озере «Загорское море» со стороны микрорайона Семхоз в Сергиевом Посаде;

пляж на озере «Загорское море» со стороны СНТ «Энергетик» в Сергиевом Посаде.

В то же время санитарно-эпидемиологическое заключение о несоответствии требованиям получил водоем «Западный» в Электростали. Использовать его для купания не рекомендуют.

В Роспотребнадзоре напомнили, что официальные пляжи должны быть оборудованы раздевалками, душевыми, туалетами и урнами, а их территории обязаны ежедневно убирать и дезинфицировать.

Жителям также советуют соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды: использовать головные уборы, пить достаточное количество воды, пользоваться солнцезащитными средствами и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Плавать следует только в официально разрешенных местах. Наличие на берегу таблички «Купаться запрещено» означает, что водоем не соответствует санитарным требованиям. Особую опасность представляют заросшие водоемы, а также участки с мутной водой, водоплавающими птицами и скрытыми под водой корягами.

Купание в несанкционированных местах может привести к травмам, кишечным инфекциям, паразитарным заболеваниям, аллергическим реакциям и другим проблемам со здоровьем.