Свыше 20 водоемов Подмосковья признали безопасными для купания
В Московской области определили водоемы, где купание признали безопасным с санитарно-эпидемиологической точки зрения. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день 21 зона отдыха получила положительные заключения, подтверждающие соответствие водных объектов установленным требованиям.
В перечень официально разрешенных для купания мест вошли:
- озеро Исаакиевское (Орехово-Зуевский округ);
- карьер «Амазонка» (Орехово-Зуевский округ);
- водоем «Мечта» (Орехово-Зуевский округ);
- карьер «Нажицы» (Орехово-Зуевский округ);
- карьер «Золотые пески» (Орехово-Зуевский округ);
- водоем «Горский» (Орехово-Зуевский округ);
- правый берег реки Десны у деревни Челохово (Егорьевск);
- правый берег реки Люблевки у деревни Семеновская (Егорьевск);
- Княжеский пруд (Егорьевск);
- озеро Белое на территории центра отдыха и оздоровления «Изумрудный» (Шатура);
- озеро Белое на территории санатория «Озеро Белое» (Шатура);
- парк культуры и отдыха «Солнечный берег» в Запрудне (Талдомский округ);
- муниципальный пляж на Правобережной улице в Зарайске;
- озеро Большое (Фрязино);
- карьер «Байкал» (Павлово-Посадский округ);
- карьер «Евсеевский» (Павлово-Посадский округ);
- озеро Стахановское в Электрогорске;
- карьер «Васютино» (Павлово-Посадский округ);
- карьер «Волкуша» (Лыткарино);
- пляж на озере «Загорское море» со стороны микрорайона Семхоз в Сергиевом Посаде;
- пляж на озере «Загорское море» со стороны СНТ «Энергетик» в Сергиевом Посаде.
В то же время санитарно-эпидемиологическое заключение о несоответствии требованиям получил водоем «Западный» в Электростали. Использовать его для купания не рекомендуют.
В Роспотребнадзоре напомнили, что официальные пляжи должны быть оборудованы раздевалками, душевыми, туалетами и урнами, а их территории обязаны ежедневно убирать и дезинфицировать.
Жителям также советуют соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды: использовать головные уборы, пить достаточное количество воды, пользоваться солнцезащитными средствами и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.
Плавать следует только в официально разрешенных местах. Наличие на берегу таблички «Купаться запрещено» означает, что водоем не соответствует санитарным требованиям. Особую опасность представляют заросшие водоемы, а также участки с мутной водой, водоплавающими птицами и скрытыми под водой корягами.
Купание в несанкционированных местах может привести к травмам, кишечным инфекциям, паразитарным заболеваниям, аллергическим реакциям и другим проблемам со здоровьем.