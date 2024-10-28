«The time has come. Время пришло». Синоптик призвал больше не ждать потепления в Москве
Синоптик Шувалов: к концу выходных в Москве сформируются сугробы
Приближается ноябрь, а с ним — и похолодание. Какая погода ждет москвичей на длинной рабочей неделе, 360.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.
Он заявил, что потепление если и будет, то в первой половине недели. А к концу четверга с приходом северо-западного ветра температура будет понижаться. К пятнице атмосферное давление упадет до 720-725 миллиметров ртутного столба, и в этот день и субботу выпадет больше всего осадков, добавил синоптик.
«Если в пятницу это мокрый снег, переходящий в дождь, то в субботу это дождь, переходящий в мокрый снег. И к концу выходных у нас сформируются такие достаточно впечатляющие сугробы высотой до трех-пяти сантиметров», — рассказал Шувалов.
Он призвал готовиться также к сильным порывам ветра и не рассчитывать на потепление в дальнейшем.
«Как говорят наши заклятые друзья британцы, the time has come — время пришло», — подытожил собеседник 360.ru.
Ранее синоптик Александр Ильин предсказал «достаточно мерзопакостную» погоду в первых числах ноября.