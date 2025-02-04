Сегодня 05:34 Суровая Ла-Нинья продлится до марта. К каким страшным катаклизмам нужно готовиться человечеству Вильфанд: при явлении Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан 0 0 0 Фото: NASA Earth/Keystone Press Agency / Global Look Press Экология

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Сейчас ученые наблюдают на Земле природное явление Ла-Нинья, которое влияет на погодные условия на планете. В чем его влияние, РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте–апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья», — сообщил Вильфанд. Во время Ла-Нинья происходит сток тепла из атмосферы в экваториальный океан, если оно не продолжительное, то этот фактор не индикативный, отметил метеоролог.

Интересно При Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. При Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Явление Ла-Нинья характеризуется снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо и Ла-Нинья — противоположные фазы южного колебания Эль-Ниньо. Эти колебания происходят с периодичностью от двух до семи лет и значительно влияют на климатические условия по всему миру. Эль-Ниньо вызывает повышение температуры воды примерно на три градуса, Ла-Нинья понижает ее на аналогичную величину, и это вызывает серьезные глобальные погодные последствия. Эти явления сменяют друг друга, с испанского эти термины переводятся как «мальчик» и «девочка» соответственно.

Фото: РИА «Новости»

Явление Ла-Нинья является холодной фазой большого климатического цикле Эль-Ниньо и обычно продолжается около пяти месяцев. Оно влияет на погоду во всем мире, в том числе на характеристики ураганов в Атлантическом и Тихом океанах. Меняются параметры — направление ветра и температура поверхности моря. Во время Ла-Нинья сильные ветры перемещают теплую воду по поверхности океана от Южной Америки к Индонезии, что приводит к подъему холодной воды из глубин у берегов Южной Америки. Эти изменения существенно влияют на формирование погоды — в одной части мира они вызывают сильные штормы, в другой — засухи. Ла-Нинья нарушает обычные погодны паттерны, приводя к экстремальным погодным условиям.