На Земле наступил климатический феномен Ла-Нинья

Климатический феномен Ла-Нинья, с которым связано широкомасштабное охлаждение вод Тихого океана, продлится недолго и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте–апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу», — сказал он.

Вильфанд добавил, что это явление будет не очень продолжительным и не интенсивным, но прогнозы пока еще уточняются. При этом отметил, что в этом году пока не прогнозируется возвращение Эль-Ниньо, хотя метеорологи не исключают такой сценарий.

По его словам, при длительном и интенсивном Ла-Нинья будет происходить сток тепла из атмосферы в экваториальный океан. Если же речь о краткосрочном периоде, то это уже не индикативный фактор. По этой причине пока еще рано делать прогнозы.

Ла-Нинья и Эль-Ниньо — природные феномены, которые периодически возникают в экваториальной части Тихого океана и влияют на погодные условия почти на всей планете.

Ранее климатолог Николай Терешонок заявил, что подрыв «Северных потоков» мог повлиять на изменение погоды также, как и Эль-Ниньо.