Суд взыскал с владельца танкера «Волгонефть-212» 49,46 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края на заседании в среду взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России с владельца и фрахтователя затонувшего танкера «Волгонефть-212» по исковому заявлению Росприроднадзора. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд постановил взыскать с ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг» сумму ущерба водному объекту, оцененному в 49 460 085 849 рублей.

Также суд отказал во всех трех ходатайствах ответчика ООО «Каматрансойл» — о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Пермского края, о создании фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения и об объединении иска Росприроднадзора с двумя схожими исками.

Представитель Росприроднадзора в суде напомнила, что танкер «Волгонефть-212» изначально вышел в плавание с нарушением технических требований к подготовке персонала, по срокам плавания и с отсутствием классификационных документов.

По данным ведомства, потерпевшее крушение в Керченском проливе 15 декабря судно раскололось на две части и легло на дно.