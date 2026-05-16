Стало известно, когда можно будет купаться на черноморских курортах

Метеоролог Голубев: купаться в Черном море еще рано, так как температура низкая

Купаться на черноморских курортах пока еще рано, так как температура воды все еще низкая. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, самая высокая температура воды сейчас на курортах Ейска и Геленджика: +17 градусов. В других прибрежных городах море прогрелось еще меньше: в Анапе и Туапсе +16, а в Сочи +15 градусов.

«В Евпатории +14, а в Феодосии, Ялте и Алуште всего +12, поэтому купаться и открывать пляжный сезон пока что рано», — отметил Голубев.

По мнению метеоролога, вода будет прогреваться постепенно. Купаться можно начинать не раньше начала июня.

Ранее пресс-служба столичного МЧС сообщила, что в столице с 18 по 22 мая установится аномальная жара. Воздух может прогреться до +30…+32 градусов.