Стало известно, как снежная зима повлияла на насекомых московского региона

Ученый Марьинский: после снежной зимы в Москве появится больше насекомых

Снежная зима в Москве может стать причиной более раннего пробуждения насекомых этой весной, об этом рассказал РИА «Новости» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Снег отлично сохраняет тепло. Чем его больше, тем теплее и стабильнее температура под ним. Это касается верхнего слоя почвы и лесной подстилки, укрытой снегом.

«Такая снежная зима, как эта, может привести к тому, что весной насекомых проснется больше, чем обычно, так что мы увидим больше перезимовавших бабочек, жуков и многих других насекомых», — рассказал Марьинский.

Он отметил, что зимующие взрослые насекомые закапываются в лесную подстилку, прячутся в трещинах и щелях, забираются в коряги и стволы деревьев. Для них снег играет ключевую роль.

Весна в столицу в 2026 году должна прийти в срок.