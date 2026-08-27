Средства против клопов-вонючек. Россиянам объяснили, как избавиться от щитников

Специалист по дезинсекции Зазнобин: клопы могут вернуться в сад после обработки

Выпивающие сок из плодовых клопы-вонючки заполонили Подмосковье. Обрабатывать огород в конце сезона бессмысленно. Намного эффективнее подготовиться к будущем году. Об этом сообщил Елене Кононовой в эфире 360.ru специалист по дезинсекции Богдан Зазнобин.

«Средства справляются, но здесь нужно понимать, какая была погода, численность этих насекомых. И вообще, каждое средство служит для определенного вида растений», — сказал он.

Зазнобин предупредил, что на место погибших при обработке препаратами щитников могут прилететь полчища новых с соседних участков. Он посоветовал начать подготовку к будущему дачному сезону, пока насекомые готовятся к зимовью.

О том, опасны ли клопы-вонючки для человека, и почему их так много в Подмосковье в 2026 году, можно узнать из материала 360.ru.