Более двух тысяч тонн нефтепродуктов попало в море после ЧП с танкерами в Керчи

Минтранс: при ЧП с танкерами в Керчи в море попало 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов

Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря попали в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

«Специалисты установили объем попавших в море нефтепродуктов — около 2,4 тысячи тонн. Он меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров», — заявили в ведомстве.

В Минтрансе добавили, что ЧП в Керченском проливе стало первой в мире аварией с топочным мазутом марки М100. В отличие от других нефтепродуктов он плавает в толще воды или уходит на дно, а также застывает при температуре +25℃.

«Испытанных технологий в мире по удалению мазута из толщи воды нет. Основной способ — сбор мазута на береговой линии, когда его выбрасывает в прибрежную зону. Оперштаб сформировал группу ученых, задача которой — выбрать эффективный способ очистки загрязненного песка», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на побережье Анапы могло пострадать 50 видов краснокнижных животных после выброса мазута.