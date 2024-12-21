Спасатели собрали на Кубани 12 тысяч тонн загрязненного мазутом песка

После крушения танкеров и разлива мазута в Краснодарском крае спасатели очистили более 34 километров береговой линии и вывезли почти 12 тысяч тонн загрязненного песка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В морском порту Анапы специалисты убрали 10,4 тонны нефтеводяной смеси, на побережье Керчи — более 700 килограммов нефтепродуктов. В целом с начала работ спасатели очистили свыше 34 километров береговой линии от 12 тысяч тонн загрязненных мазутом грунта и песка. Небольшие масляные пятна удалось ликвидировать.

Теперь МЧС сосредоточилось на работе в районе мыса Змеиный. Ликвидацией пятен в Керченском проливе занялись сотрудники крымского специального морского отряда на катере.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» затонули 15 декабря во время шторма, один человек погиб. Следком предъявил капитанам обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.