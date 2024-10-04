Спасатели неводом переместят в море застрявших в лимане косаток

В Охотском море началась операция по спасению семьи косаток, застрявших в лимане на мелководье. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев.

Позже он рассказал , что детеныш косатки подплывает к матери и та «ложится на крыло». Лебедев предположил, что детеныш сосет молоко.

«Волонтеры и спасатели двигаются с косатками в сторону устей», — написал региональный министр.

«Специалисты направили косаток в более глубокое место. Уже преодолели около километра по направлению к выходу из лимана, осталось еще столько же. Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать», — сообщил сотрудник Камчатского спасательного центра МЧС России Александр Борисов.

О застрявших в лимане косатках сообщили накануне. Лебедев отметил, что это, скорее всего, семья.