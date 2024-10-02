Косатки застряли на мелколводье лимана на Камчатке

Группа из четырех косаток во время отлива застряла на мелководье лимана в селе Устьево на Камчатке. Одно млекопитающее погибло, сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава МЧС региона Сергей Лебедев.
«Идет отлив. Попробуем помочь косаткам. Коварность этого лимана в том, что дно его покрыто илом и техника не сможет подойти никак. Все катера промышленных предприятий уже подняты на берег. Ситуация очень сложная», — написал Лебедев на своей странице.
Спасатели, ГИМС и волонтеры разрабатывают план помощи, отметил министр. Вытащить в море китов невозможно, остается только поливать их водой и дожидаться прилива, тогда косатки сами уйдут в море. Прилив ожидается через восемь часов.
В феврале стая косаток попала в ледяной плен в Тихом океане. Млекопитающих зажало льдинами в проливе Немуро, разделяющем Хоккайдо и российский Кунашир. Им удалось выбраться спустя сутки.
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