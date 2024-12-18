Эколог Пешков: оценить ущерб разлива нефти на черноморском побережье можно будет через время

Кандидат биологических наук, заслуженный эколог России Андрей Пешков прокомментировал разлив нефти на черноморском побережье. В беседе с RT он заявил, что оценить реальный ущерб можно будет только через некоторое время.

«Я думаю, что оценить реальный ущерб можно будет через некоторое время, когда успокоится волнение и появится возможность снимать пленку средствами дистанционного зондирования», — сказал собеседник.

По его прогнозу, пострадают птицы, рыбы и другие организмы, а на восстановление экосистемы потребуются годы. Кроме того, нет гарантий, что она восстановится полностью.

Ранее сообщалось, что работы по ликвидации разлива нефтепродуктов возобновили в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края.